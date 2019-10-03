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Минфин выступил за повышение цен на водку и коньяк в 2020 году

18:16
  • четверг
  • 03 октября 2019

На этом настаивают производители

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку с 215 до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). В министерстве также допустили вероятность подорожания минимальной стоимости коньяка - с 388 до 420-430 рублей за бутылку. Это может произойти в 2020 году.
Выяснились алкогольные предпочтения россиян

Директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов сказал, что окончательное решение по данному вопросу примет глава ведомства Антон Силуанов. 

При этом Сазанов раскритиковал идею производителей поднять цены на коньяк до 450 рублей за бутылку. "Понятно, что на качественный коньяк надо поднимать цену больше, чем на инфляцию, но 450 рублей - это многовато", - цитирует чиновника "Интерфакс"

Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину поднять минимальные розничные цены на водку из-за повышения акциза на спирт, роста цен на пшеницу и из-за удорожания стекла. С подобным предложением также выступил известный производитель коньяка.

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