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Собянин открыл Единый диспетчерский центр метро

18:26
  • четверг
  • 03 октября 2019

Из этого здания будет осуществляться оперативное управление всеми системами столичной подземки

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый этап Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) Московского метрополитена. Из здания будет осуществляться оперативное управление всеми системами метро – от движения поездов до работы вентиляции.

"Количество сбоев в работе московского метро и сегодня крайне незначительно. Благодаря цифровизации диспетчерской службы, их станет еще меньше", - сказал Собянин.

Диспетчерский центр будет выполнять задачи повышения качества перевозки пассажиров. Например, при скоплении людей у турникетов отсюда придет команда запустить дополнительный эскалатор на спуск или вывести на линию дополнительный поезд, сообщил мэр Москвы.

ЕДЦ сконцентрирует на одной площадке диспетчерские различных служб Московского метрополитена, которые раньше были разбросаны по городу, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Таким образом, в центр будет стекаться информация о функционировании всех систем метро и МЦК, а в перспективе – также МЦД и других линий пригородного железнодорожного сообщения.

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Единый диспетчерский центр московского метро
Сергей Собянин в Едином диспетчерском центре метро
Сергей Собянин в Едином диспетчерском центре метро
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