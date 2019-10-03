Депутатов Госдумы переселили в новое здание

Им не придется далеко ехать

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в Доме союзов, который находится рядом со зданием нижней палаты парламента на улице Большая Дмитровка.

Как пишет "Газета.RU", в Доме союзов также разместятся подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственные Управделами президента организации, которые обеспечивают деятельность Госдумы.

Депутаты переезжают в Дом союзов на время реконструкции старого здания Госдумы, у которого возникли проблемы с фундаментом и вентиляцией. Парламентарии не раз жаловались на духоту в зале. Недавно в зале заседаний протекла крыша, в результате чего пострадали рабочие места народных избранников.

Отметим, что в Доме союзов есть Колонный зал с 1264 местами и Октябрьский зал, где могут разместиться 448 человек.