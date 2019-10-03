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Путин объяснил, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

19:04
  • четверг
  • 03 октября 2019

Стране грозил распад

Международные отношения должны быть похожи на музыку без фальши. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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По словам главы государства, в мире нужно создать единую систему отношений, которая бы подчеркивала индивидуальность стран и при которой разные ценности сосуществовали и обогащали друг друга. 

Президент России обратился к другим государствам и призвал найти гибкость, переступив через стереотипы и геополитические шаблоны. 

Во время своего выступления Путин также назвал Россию страной-цивилизацией, сохранившей самобытность и общность народов.

"В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим", - сказал Путин. ТВЦ.RU публикует видео выступления президента.

Глава государства также рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е годы. Путин считает, что только мужество и патриотизм россиян не позволили допустить развала государства.

"Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", - подчеркнул Путин.

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