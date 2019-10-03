Путин объяснил, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

Стране грозил распад

Международные отношения должны быть похожи на музыку без фальши. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По словам главы государства, в мире нужно создать единую систему отношений, которая бы подчеркивала индивидуальность стран и при которой разные ценности сосуществовали и обогащали друг друга.

Президент России обратился к другим государствам и призвал найти гибкость, переступив через стереотипы и геополитические шаблоны.

Во время своего выступления Путин также назвал Россию страной-цивилизацией, сохранившей самобытность и общность народов.

"В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим", - сказал Путин. ТВЦ.RU публикует видео выступления президента.

Глава государства также рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е годы. Путин считает, что только мужество и патриотизм россиян не позволили допустить развала государства.

"Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", - подчеркнул Путин.