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Хулиган прервал выступление Толстого в ПАСЕ (видео)

19:36
  • четверг
  • 03 октября 2019

Депутат Госдумы не растерялся

Неизвестный мужчина прервал выступление депутата Госдумы Петра Толстого на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

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2 октября в ПАСЕ прошло обсуждение незаконных митингов. Во время речи Толстого, главы российской делегации, из зала раздались крики. Неизвестный мужчина произносил оскорбления в адрес российского государства. 

Петр Толстой был вынужден прервать свое выступление. "Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии", - заявил парламентарий. Спикер ПАСЕ Лилиан Мори Паскье потребовала, чтобы хулигана вывели из зала.  

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что смутьяна нейтрализовали за считанные минуты. "Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии", - цитирует его РИА Новости

Напомним, что ПАСЕ - это консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. 

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