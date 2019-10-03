"Испугался": сын вице-президента МТС оправдался в суде за гонки с полицией

Алана Ибрагимова арестовали на 10 суток
Суд в Москве отправил сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова под административный арест на десять суток.
В суде молодой человек признал себя виновным в неповиновении сотрудникам полиции. "Виноват. Испугался", - так он ответил на вопрос, зачем пытался сбежать.
В ночь со среды на четверг молодой человек не остановил автомобиль по требованию сотрудников ГИБДД и пытался скрыться от погони. Машину нарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.
При досмотре в багажнике инспекторы обнаружили несколько комплектов номерных знаков. В отношении Ибрагимова составили шесть административных протоколов.
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