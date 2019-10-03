"Испугался": сын вице-президента МТС оправдался в суде за гонки с полицией

Алана Ибрагимова арестовали на 10 суток

Суд в Москве отправил сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова под административный арест на десять суток.

В суде молодой человек признал себя виновным в неповиновении сотрудникам полиции. "Виноват. Испугался", - так он ответил на вопрос, зачем пытался сбежать.

В ночь со среды на четверг молодой человек не остановил автомобиль по требованию сотрудников ГИБДД и пытался скрыться от погони. Машину нарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.

При досмотре в багажнике инспекторы обнаружили несколько комплектов номерных знаков. В отношении Ибрагимова составили шесть административных протоколов.

Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":