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"Испугался": сын вице-президента МТС оправдался в суде за гонки с полицией

19:37
  • четверг
  • 03 октября 2019

Алана Ибрагимова арестовали на 10 суток

Суд в Москве отправил сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова под административный арест на десять суток.

В суде молодой человек признал себя виновным в неповиновении сотрудникам полиции. "Виноват. Испугался", - так он ответил на вопрос, зачем пытался сбежать.

В ночь со среды на четверг молодой человек не остановил автомобиль по требованию сотрудников ГИБДД и пытался скрыться от погони. Машину нарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.

При досмотре в багажнике инспекторы обнаружили несколько комплектов номерных знаков. В отношении Ибрагимова составили шесть административных протоколов.

Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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