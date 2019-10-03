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Преступники похитили останки Ганди и осквернили его мемориал

19:48
  • четверг
  • 03 октября 2019

Это случилось в день рождения индийского вождя

Преступники похитили останки политического и общественного деятеля Махатмы Ганди. Они хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части Индии. Кража произошла 2 октября в день юбилея Ганди. 
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"В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди", - рассказал Би-би-си смотритель мемориала. Кроме того, злоумышленники написали на плакате с изображением Ганди слово "предатель". 

Полицейские начали поиски преступников, которых подозревают в "нанесении урона национальному единству Индии". 

Некоторые радикалы в Индии считают Махатму Ганди предателем из-за того, что он выступал за мир между индуистами и мусульманами. Напомним, в 1948 году вождя индийского народа убил активист радикальной группировки. Останки кремированного Ганди хранятся в разных штатах страны. 

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