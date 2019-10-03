Путин: операция в Сирии спасла Россию от сотен головорезов

Наши военные нанесли поражение "международному террористическому интернационалу"

Глобальные вызовы, новый мировой порядок, место России в нынешней системе координат и растущая роль Азии. В Сочи обсуждали вопросы, которые можно назвать экзистенциальными. Своим видением ситуации на заседании клуба "Валдай" поделился Владимир Путин. К дискуссии присоединились и приглашенные участники форума - лидеры нескольких государств.

Все встречи Путина с членами Валдайского клуба - это всегда своего рода пресс-конференции. Вот и этот раз, разумеется, не стал исключением. Эксперты и политологи спрашивали. Президент отвечал, детально поясняя позицию России по различным проблемным вопросам. Будь то Сирия, Украина или отношения с США.

Сирийскую тему Путин затрагивает почти сразу, отводя ей одно из ключевых мест в своей приветственной речи. Успехи России на данном направлении уже очевидны. Большая часть территории этой арабской республики теперь под контролем властей. Между ними и оппозицией налажен нормальный диалог. А ведь еще четыре года назад, говорит Путин, в то, что ситуация вот так кардинально изменится, не верил почти никто.

"За несколько лет большая часть сирийской территории освобождена от террористов. Уровень насилия кардинально снизился. Совместно с партнерами по Астанинскому формату при поддержке ООН нам удалось запустить внутриполитический процесс. Наладить для этого тесно рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, саудитами, Иорданией и другими странами Ближнего востока и США. Уважаемые коллеги, согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств. С очень разными эмоциями в отношении друг к другу. Еще несколько лет назад трудно даже было представить, но сейчас это свершившийся факт. Нам это удалось сделать. И, на наш взгляд, сирийское урегулирование может стать моделью разрешения региональных кризисов", - сказал Путин.

Президент также отметил, что действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию сотен вооруженных головорезов. "Мы нанесли поражение уже практически победившему международному террористическому интернационалу, предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас нет визового режима... сотен, а может в дальнейшем и тысяч вооруженных головорезов", - сказал Путин.

В этой модели Россия предлагает делать главный упор на дипломатию и диалог, применяя силу лишь в самых крайних случаях. Это могло бы помочь решить многие региональные конфликты, о которых наша страна знает не понаслышке. Достаточно вспомнить, что происходило в России в начале двухтысячных. О тех событиях двадцатилетней давности российский президент сегодня тоже напомнил.

"Россия в действительности пережила в 90-е годы XX века один из самых трудных периодов своей истории. Наряду с острейшими политическими и экономическими, социальными кризисами мы еще и подверглись агрессии со стороны международного терроризма. Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны - развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди её чувствовали. Мы тогда могли, конечно, это было реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны. Утратить суверенитет. И оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой черты", - заявил Путин.

Этот опыт, в том числе учит гармоничному уживанию различных народов и культур в рамках единой страны, говорит президент. И этой гармонией Россия, безусловно, гордится. Именно она позволяет избегать возможных конфликтов. Такой подход, считает Путин, необходимо применять и в международных отношениях.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина:

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