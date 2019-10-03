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Собянин рассказал о создании Единого диспетчерского центра метро

22:31
  • четверг
  • 03 октября 2019

Мэр Москвы назвал это важным шагом в развитии подземки

Сергей Собянин открыл Единый диспетчерский центр Московского метрополитена. Он размесился в здании бывшего кинотеатра "Ереван" на Дмитровском шоссе. В центре будет осуществляться оперативное управление всеми системами подземки – от движения поездов до работы вентиляции. По словам мэра, современные цифровые технологии смогут повысить скорость реагирования на нештатные ситуации и сделают метро надежнее и безопаснее.

График движения поездов, пассажиропоток и даже контроль вентиляции в метро. Все вопросы столичной подземки теперь решаются здесь -  в Едином диспетчерском центре. Под одной крышей собраны все службы метрополитена, ранее разбросанные по Москве. Теперь они работают  рука об руку.

"Все службы во взаимодействии, с которыми мы заинтересованы, они все под рукой, поэтому это все делается гораздо быстрее и проще", - пояснил старший инспектор службы безопасности Московского метрополитена Александр Борисов.

За 10 лет службы в метро Оксана Щёголева никогда не чувствовала себя так комфортно на рабочем месте. Раньше связь  между диспетчерами осуществлялась исключительно по телефону. Любая неполадка в метро устранялась только через цепочку звонков. Сегодня вместо бесконечных телефонных переговоров - цифровые технологии.  Проблема решается в один клик.

"Например, я получаю информацию, что отключились АКП на Калужско-Рижской линии. Сразу вызываю подразделения, которые ответственны за это, также я проверяю накопление пассажиров в кассовых зонах. Если там образовывается очередь, мы вызываем мобильного кассира", - рассказала диспетчер пассажирского блока Московского метрополитена Оксана Щёголева.

Никогда еще работа столичного метрополитена не была представлена так наглядно. Количество пассажиров и поездов на линии, отклонение от графика и нештатные ситуации  - все это теперь контролируется в режиме реального времени.  На огромной плазменной панели - текущая сводка.

"Мы видим и фактические, и прогнозные показатели по пассажиропотоку и по исполнению графика движения поездов. И вот Московские центральные диаметры, которые мы тоже очень ждем, когда они будут запущены, сюда информация тоже будет приходить", - заявил главный диспетчер московского метро Андрей Жабин.

Под одной крышей будут трудиться 800 специалистов различных служб – от диспетчеров службы движения до дежурных секретарей. По оснащенности Единый диспетчерский центр Московского метрополитена будет лучшим в мире. А его создание - это лишь часть большой программы "Цифровое метро". Система видеонаблюдения , цифровой контроль подвижного состава, бесплатный WI-Fi – все это делает столичное метро не только самым красивым, но и самым комфортным во всем мире на сегодняшний день.

Елена Сахно, Александр Савин, Станислав Ильин, Александр Голубев. "ТВ Центр".

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Единый диспетчерский центр московского метро
Сергей Собянин в Едином диспетчерском центре метро
Сергей Собянин в Едином диспетчерском центре метро
Сергей Собянин в Едином диспетчерском центре метро
Сергей Собянин в Едином диспетчерском центре метро
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