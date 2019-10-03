Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу

По мнению премьера, это происходит вопреки всем нормам международного права

Актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в различных областях обсуждают в Гаване. Дмитрий Медведев прибыл на остров с двухдневным визитом, передает "ТВ Центр".

Премьер возложил венок к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти на площади Революции. После глава российского правительства направился на переговоры с председателем госсовета и совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В церемониальном зале российскую делегацию во главе с Дмитрием Медведевым встречала рота почетного караула.

На открытии российско-кубинских переговоров в расширенном составе Медведев заявил, что Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права.