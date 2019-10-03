ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу

22:34
  • четверг
  • 03 октября 2019

По мнению премьера, это происходит вопреки всем нормам международного права

Актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в различных областях обсуждают в Гаване. Дмитрий Медведев прибыл на остров с двухдневным визитом, передает "ТВ Центр".

Премьер возложил венок к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти на площади Революции. После глава российского правительства направился на переговоры с председателем госсовета и совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В церемониальном зале российскую делегацию во главе с Дмитрием Медведевым встречала рота почетного караула.

На открытии российско-кубинских переговоров в расширенном составе Медведев заявил, что Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права.

Новости по теме
Дмитрий Медведев и Мигель Диас-Канель Бермудес
Дмитрий Медведев и Мигель Диас-Канель Бермудес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.