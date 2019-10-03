"Парализовало половину лица": Бочкарева слегла после скандала с наркотиками

Актриса перестала выходить из дома

У звезды сериала "Счастливы вместе" возникли серьезные проблемы со здоровьем. Это случилось сразу после того, как Наталью Бочкареву заподозрили в употреблении запрещенных средств.

Музыкант Андрей Ковалев сообщил, что Бочкарева сильно переживает из-за истории с кокаином. "Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется и она поправится", - сказал он "СтарХиту".

По всей видимости, из-за плохого самочувствия Бочкарева подвела Андрея Малахова и не пришла на съемки телепередачи.

28 сентября журналисты сообщили, что полицейские задержали актрису, которая управляла автомобилем в неадекватном состоянии. По данным СМИ, во время задержания актриса попыталась спрятать пакет с наркотиками в трусы. На звезду завели уголовное дело о хранении запрещенных средств и освободили под подписку о невыезде.

На опубликованном видео женщина, похожая на Бочкареву, признается, что при себе у нее есть наркотики. Сейчас Наталья Бочкарева отрицает свою причастность к этому инциденту, а видео называет подделкой.

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Видео: обращение Бочкаревой по поводу инцидента с наркотиками