Разозлился из-за собаки: работавший над "Аватаром" россиянин зарезал родителей

Его признали вменяемым

Специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, имеющий российское и новозеландское гражданство, признался в убийстве своих родителей в Лондоне.

3 октября Кудрявцев, который отказался от услуг адвоката, выступил на заседании в центральном лондонском уголовном суде Олд-Бейли. 48-летний мужчина признался, что он задумывался об убийстве родителей за три месяца до преступления, однако конкретных планов не строил.

"Не могу сказать, что я действительно планировал это. Если вы меня спросили бы за день [до убийства], совершу ли я его, я определенно сказал бы, что нет, - цитирует Кудрявцева ТАСС. - В день, когда я сделал это, я полностью отдавал себе отчет в том, что я делаю".

Психиатрическая экспертиза признала россиянина вменяемым. 11 октября судья огласит решение по этому делу.

По версии следствия, 20 мая обвиняемый зарезал 68-летнюю Татьяну Кудрявцеву и 69-летнего Владимира Кудрявцева. Он схватился за нож во время ссоры по поводу содержания его собаки. Через тря после убийства мужчина сдался полиции.

Сергей Кудрявцев участвовал в создании таких фильмов, как "Аватар", "Властелин колец", "Восстание планеты обезьян", "Люди Икс: Последняя битва" и так далее.