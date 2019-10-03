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"Вразрез стереотипам": Лазарев сделал новое заявление о личной жизни

22:16
  • четверг
  • 03 октября 2019

Он поступает так, как велит сердце

36-летний певец Сергей Лазарев, который недавно раскрыл правду о своей дочери, обратился к поклонникам после продолжительного молчания. 
6 фото матери детей Сергея Лазарева

3 октября музыкант написал в Instagram, что в последние дни он не публиковал посты, поскольку ему "нужно было переварить произошедшее и отойти от невероятного энергетического потока". Фанаты завалили Лазарева письмами после того, как он рассказал о своем втором ребенке, рожденном суррогатной матерью. По словам артиста, его откровенное интервью привлекло к нему больше внимания, чем участие в "Евровидении". 

"Я безумно счастлив, что моя история не оставила вас равнодушными. Я повторюсь, все это не игра - это моя жизнь! И я живу так, как интуитивно считаю правильным и нужным! Да, порой вразрез общественным мнениям и стереотипам. Но я делаю так, как велит сердце!" - заявил Сергей Лазарев. 

При этом он призвал поклонников не верить слухам о его личной жизни, которые циркулируют в прессе. Лучше узнавать информацию из первых уст, отметил Лазарев. 

Ранее музыкант сообщил, что его сына и дочь выносили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Имя своего любимого человека он не раскрыл. По слухам, певец связал жизнь с 32-летней женщиной по имени Анна, вместе с которой он недавно купил дом. 

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