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Принц Гарри разозлил Елизавету II

22:51
  • четверг
  • 03 октября 2019

Он нарушил приличия

Британскую королеву Елизавету II разозлил поступок принца Гарри, который обвинил журналистов в травле Меган Маркл. 
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Как пишет The Sun, герцог Сассекский не посоветовался с Елизаветой II перед своим обращением к СМИ. Он лишь сообщил ей, что намерен публично заступиться за жену. Причем сделал он это в последний момент. Такое поведение королева сочла нарушением правил приличий и неуважением к монаршей особе. 

Напомним, принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации личной переписки Меган Маркл с ее отцом. "Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил", - заявил внук королевы, сравнив жену с погибшей принцессой Дианой, за которой буквально охотились папарацци. 

Журналистское сообщество Британии восприняло заявление принца в штыки. Телеведущий Пирс Морган, к примеру, сказал, что принц Гарри и Меган Маркл сами навлекли на себя волну общественной критики, нарушая традиции королевской семьи и транжиря деньги налогоплательщиков. 

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