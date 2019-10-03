Принц Гарри разозлил Елизавету II

Он нарушил приличия

Британскую королеву Елизавету II разозлил поступок принца Гарри, который обвинил журналистов в травле Меган Маркл.

Как пишет The Sun, герцог Сассекский не посоветовался с Елизаветой II перед своим обращением к СМИ. Он лишь сообщил ей, что намерен публично заступиться за жену. Причем сделал он это в последний момент. Такое поведение королева сочла нарушением правил приличий и неуважением к монаршей особе.

Напомним, принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации личной переписки Меган Маркл с ее отцом. "Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил", - заявил внук королевы, сравнив жену с погибшей принцессой Дианой, за которой буквально охотились папарацци.

Журналистское сообщество Британии восприняло заявление принца в штыки. Телеведущий Пирс Морган, к примеру, сказал, что принц Гарри и Меган Маркл сами навлекли на себя волну общественной критики, нарушая традиции королевской семьи и транжиря деньги налогоплательщиков.