В провинции Дейр-эз-Зор к январю завершат ремонт школ

До войны в провинции работали около полутора тысяч школ

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор после окончания боевых действий активно восстанавливается инфраструктура. Уже к январю 2020 года планируется завершить ремонт и реконструкцию всех школ. До войны на востоке Арабской Республики работали около полутора тысяч учебных заведений. В этом году за парты сели более 120 тысяч учеников. Детям, которые пострадали от действий террористов, помогают адаптироваться профессиональные психологи.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова