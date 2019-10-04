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В провинции Дейр-эз-Зор к январю завершат ремонт школ

09:43
  • пятница
  • 04 октября 2019

До войны в провинции работали около полутора тысяч школ

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор после окончания боевых действий активно восстанавливается инфраструктура. Уже к январю 2020 года планируется завершить ремонт и реконструкцию всех школ. До войны на востоке Арабской Республики работали около полутора тысяч учебных заведений. В этом году за парты сели более 120 тысяч учеников. Детям, которые пострадали от действий террористов, помогают адаптироваться профессиональные психологи.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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