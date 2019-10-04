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Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

08:50
  • пятница
  • 04 октября 2019

Некоторые члены российской делегации не смогли принять участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Россия хочет взять паузу в работе первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. С таким предложением выступил заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.

США в очередной раз не выдали визы членам российской делегации. Из-за этого наша страна не может полноценно участвовать в работе комитета. По мнению дипломата, происходящее - это не цепь случайностей, а злостное нарушение Вашингтоном своих обязательств, передает "Газета.Ru".

В конце сентября США отказали в визах части российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. В связи с этим наш МИД направил Вашингтону ноту протеста. После повторного случая министерство иностранных дел поставило вопрос о переносе первого комитета Генассамблеи за пределы США.

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