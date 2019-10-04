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Заворотнюк погасила свои многомиллионные долги

08:31
  • пятница
  • 04 октября 2019

Актриса больше ничего не должна ни банку, ни приставам

Анастасия Заворотнюк рассчиталась со своими долгами. Федеральная служба судебных приставов отказалась от требований ограничить звезде "Моей прекрасной няне" выезд за рубеж и подтвердила погашение задолженности.
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О том, что Заворотнюк погрязла в долгах стало известно семь лет назад. В 2012 году актриса взяла в банке кредит на 435 тысяч долларов (по действовавшему тогда курсу, это более 10 миллионов рублей). Отдать все деньги звезда сериалов должна была в течение года, но не смогла.

Кредитная организация была вынуждена обратиться в суд для взыскания средств. Банк помимо прочего требовал неустойку, превышающую 50% займа. Пока длилось разбирательство, курс доллара вырос почти в два раза. В итоге суд принял во внимание ситуацию на рынке и удовлетворил требования банка лишь частично.

Заворотнюк исполняла решение суда, частями погашая долг. В какой-то момент актриса даже пыталась продать земельный участок, чтобы закрыть кредит. К 2019 году ей оставалось выплатить лишь 37 тысяч долларов исполнительного сбора. Но приставы внезапно объявили, что из-за долга закроют артистке выезд за рубеж. К тому моменту Анастасия уже была больна и ей требовалось лечение в европейской клинике.

Родные Заворотнюк, что бы защитить актрису, подали встречный иск. В итоге они в суде доказали, что звезда больше ничего не должна. Материалы дела опубликовал РИА ФАН.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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