Журналисты ответили на слова Путина о критике Украины

Критику можно адресовать властям

Российские СМИ не критикуют Украину намеренно. Журналист Ольга Скабеева ответила на слова президента России, который посоветовал не выставлять соседа в невыгодном свете. По мнению Владимира Путина, если украинцы считают, что российское телевидение представляет их страну в негативном свете – значит, в программах каналов "чего-то не хватает".

"Никогда не делаем это специально", — прокомментировала замечание российского лидера ведущая передачи "60 минут" в своем канале в Telegram.

Днем ранее, на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин высказался о работе российских средств массовой информации. Президент подчеркнул, что все СМИ в стране – в том числе и государственные – ведут независимую редакционную политику, сами выбирают темы и то, под каким углом их освещать. В то же время, надо сохранять объективность – особенно это касается событий на Украине, пишет "Газета.ру".

"Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете", — сказал президент. Путин пояснил, что можно критиковать – если есть за что, конечно – власти в Киеве, но не украинский народ.