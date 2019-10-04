Россияне назвали "зарплату мечты"

Опрошенные назвали размер зарплаты, которая сделает их счастливыми

Россияне рассказали, какая зарплата им необходима для счастливой жизни. В среднем по стране это 161 тысяча рублей. При этом женщинам, чтобы чувствовать себя счастливыми, требуется несколько меньше, чем мужчинам – 138 тысяч рублей против 181 тысячи.

Как пишет "Известия" со ссылкой на данные опроса Superjob, уровень требований к заработку также зависит от возраста респондента. До 24 лет россияне оценили желаемый доход в 118 тысяч рублей. А тем, кому больше 45, хотят уже более 170 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что "зарплата мечты" формируется исходя из текущего заработка респондента. Чем больше их реальный доход, тем больше средств для счастья нужно.

В сентябре эксперты Минтруда изучили вакансии, размещенные в Сети. Выяснилось, в каких сферах предлагают самые высокие зарплаты.