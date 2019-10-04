Смерть на борту заставила экстренно приземлиться рейс в Грозный

Обстоятельства инцидента проверяются

Экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил лайнер, следовавший рейсом Москва-Грозный. Во время полета на борту умер ребенок. После посадки младенца доставили в больницу, однако реанимировать его не удалось.

"Самолет совершил посадку в аэропорту Волгограда 3 октября около 22:00 по местному времени по причине того, что во время полета скончалась двухмесячная пассажирка", - приводит слова источника агентство "Интерфакс".

Информацию подтвердили в Следственном комитете. Там сообщили, что, по предварительным данным, у ребенка было серьезное врожденное заболевание. Оно и могло стать причиной смерти. Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование.