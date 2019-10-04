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Комментарий Путина стал девизом Греты Тунберг

09:39
  • пятница
  • 04 октября 2019

Эко-активистка изменила описание своего профиля в соцсети

Описание в профиле Греты Тунберг в Twitter изменилось после того, как о ней высказался Владимир Путин. Шведская школьница разместила комментарий президента России, который предположил: девочке забыли рассказать о том, что мир сложен и разнообразен.
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"Добрая, но плохо информированная девочка", - гласит статус Греты в соцсети.

Владимир Путин на днях прокомментировал выступление Тунберг в ООН. Российский лидер признал, что не разделяет восторгов по поводу ее речи – президент уверен, что нельзя использовать детей и подростков "для достижения даже таких благородных целей". Путин уверен, что Грета – "добрая девочка и очень искренняя". В то же время, ей, видимо, не объяснили, что  современный мир сложен и многообразен, предположил глава российского государства.

Тунберг в 2018 году стала пропускать занятия в школе по пятницам – и вместо этого приходить к шведскому парламенту и требовать от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. У нее появились последователи, инициатива превратилась в международное движение климатических забастовок - FridaysForFuture. Дональд Трамп после речи Греты в ООН назвал ее "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", напоминает РИА Новости.

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