Комментарий Путина стал девизом Греты Тунберг

Эко-активистка изменила описание своего профиля в соцсети

Описание в профиле Греты Тунберг в Twitter изменилось после того, как о ней высказался Владимир Путин. Шведская школьница разместила комментарий президента России, который предположил: девочке забыли рассказать о том, что мир сложен и разнообразен.

"Добрая, но плохо информированная девочка", - гласит статус Греты в соцсети.

Владимир Путин на днях прокомментировал выступление Тунберг в ООН. Российский лидер признал, что не разделяет восторгов по поводу ее речи – президент уверен, что нельзя использовать детей и подростков "для достижения даже таких благородных целей". Путин уверен, что Грета – "добрая девочка и очень искренняя". В то же время, ей, видимо, не объяснили, что современный мир сложен и многообразен, предположил глава российского государства.

Тунберг в 2018 году стала пропускать занятия в школе по пятницам – и вместо этого приходить к шведскому парламенту и требовать от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. У нее появились последователи, инициатива превратилась в международное движение климатических забастовок - FridaysForFuture. Дональд Трамп после речи Греты в ООН назвал ее "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", напоминает РИА Новости.