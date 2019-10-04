На "Активном гражданине" запустили голосование о программе реновации

Программу реновации утвердили в 2017 году

Голосование о программе реновации началось на портале "Активный гражданин". Москвичи смогут высказать свое мнение – нужно ли вносить какие-либо изменения в ее реализацию.

Вопросы касаются сроков реализации программы реновации, покупки жилья в квартале реновации. Также жителей столицы спросят, проживают ли они в доме, который вошел в программу и как повлияет программа реновации на комфорт в районе.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в районах Москвы, где реализуется программа реновации жилья, будет создана качественная городская среда, одинаково комфортная для новоселов и тех, кто проживает по соседству.