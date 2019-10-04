Найден самый быстрый способ лечения рака

Ученые поняли, как обойти зхащиту раковых клеток

Быстрый и эффективный способ лечения рака разработали ученые Детского медицинского исследовательского института в Австралии. В процессе исследований они открыли способность фермента теломеразы усиливать активность белков, защищающих ДНК раковых клеток.

Основной функцией теломеразы является удлинение теломер — концевых участков хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. С каждым делением клетки длина теломер сокращается – и в конце концов жизнеспособность клетки критически уменьшается. Однако раковые клетки избегают этого - именно из-за высокой активности теломеразы.

Открытая австралийскими учеными функция фермента ранее не была известна. Теперь стало понятно, почему подавление теломераз не останавливает неконтролируемое разрастание опухолей. Если же одновременно подавлять активирующий белки фермент и способность теломеразы удлинять кончики хромосом, то раковые клетки быстро гибнут MedicalXpress.