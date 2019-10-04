ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Найден самый быстрый способ лечения рака

10:01
  • пятница
  • 04 октября 2019

Ученые поняли, как обойти зхащиту раковых клеток

Быстрый и эффективный способ лечения рака разработали ученые Детского медицинского исследовательского института в Австралии. В процессе исследований они открыли способность фермента теломеразы усиливать активность белков, защищающих ДНК раковых клеток.
"Смертельное комбо": назван неожиданный пособник рака

Основной функцией теломеразы является удлинение теломер — концевых участков хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. С каждым делением клетки длина теломер сокращается – и в конце концов  жизнеспособность клетки критически уменьшается. Однако раковые клетки избегают этого - именно из-за высокой активности теломеразы.

Открытая австралийскими учеными функция фермента ранее не была известна. Теперь стало понятно, почему подавление теломераз не останавливает неконтролируемое разрастание опухолей. Если же одновременно подавлять активирующий белки фермент и способность теломеразы удлинять кончики хромосом, то раковые клетки быстро гибнут MedicalXpress.

Читайте также:
Главное сегодня
Разработка нового лекарства
Разработка нового лекарства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.