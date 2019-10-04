ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Леонтьева с прямыми волосами не узнали

10:18
  • пятница
  • 04 октября 2019

Народ принял артиста за его сына

Валерий Леонтьев поделился с поклонниками в Instagram архивным фото. На снимке артист еще совсем маленький мальчик, едва ли ему больше шести лет.

"Черт! Как же быстро", - подписал фотографию певец.

В кадре, который сделан при помощи фоторедактора, присутствует и "взрослая версия" Леонтьева. Коллаж сделан так, что на одном снимке артист приобнимает себя же маленького.

Стоит отметить, что на вставке с архивного фото у Леонтьева совершенно прямые волосы. Как оказалось, роскошной копны темных локонов, которая является одной из визитных карточек знаменитости, в детстве у Валерия не было. Поклонники поначалу даже не поверили, что маленький мальчик на снимке – это будущая звезда эстрады.

"Валерий, кто это с вами?" "А что за мальчик?" "Это сын?" - спросили фанаты певца в комментариях под постом. На эти вопросы легендарный артист не ответил.

Отметим, что в 2019 году Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. За свою карьеру он записал более 20 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами.

Новости по теме
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.