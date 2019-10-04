Леонтьева с прямыми волосами не узнали

Народ принял артиста за его сына

Валерий Леонтьев поделился с поклонниками в Instagram архивным фото. На снимке артист еще совсем маленький мальчик, едва ли ему больше шести лет.

"Черт! Как же быстро", - подписал фотографию певец.

В кадре, который сделан при помощи фоторедактора, присутствует и "взрослая версия" Леонтьева. Коллаж сделан так, что на одном снимке артист приобнимает себя же маленького.

Стоит отметить, что на вставке с архивного фото у Леонтьева совершенно прямые волосы. Как оказалось, роскошной копны темных локонов, которая является одной из визитных карточек знаменитости, в детстве у Валерия не было. Поклонники поначалу даже не поверили, что маленький мальчик на снимке – это будущая звезда эстрады.

"Валерий, кто это с вами?" "А что за мальчик?" "Это сын?" - спросили фанаты певца в комментариях под постом. На эти вопросы легендарный артист не ответил.

Отметим, что в 2019 году Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. За свою карьеру он записал более 20 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами.