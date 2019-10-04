Волкера допрашивали в Конгрессе 10 часов

Он давал показания по "делу Байденов"

В США набирает обороты противостояние Трампа и Байденов. Причем последние почти не прилагают для этого никаких усилий. Вместо них стараются демократы, комиссия Конгресса по импичменту уже выслушала показания первого свидетеля - спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Дональд Трамп дело семьи Байденов использует как козырь в предстоящих президентских выборах. В эту историю он втягивает не только Украину, но теперь еще и Китай. Накануне намеченного на следующую неделю начала очередного раунда торговых переговоров с поднебесной Дональд Трамп призвал КНР обратить внимание на деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в Китае. Лидер Соединенных Штатов уверен - Байдены замешаны в коррупции. Еще 25 июля во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Трамп якобы пообещал президенту Украины - отношения между странами улучшатся, если возобновится расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер, передает "ТВ Центр".

Трамп обвиняет бывшего вице-президента в том, что тот оказывал давление на власти Украины в 2016 году, когда требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma.

Демократы, которые ранее начали в палате представителей процедуру импичмента Трампа, заявили, что такие призывы лишь подтверждают вину президента. По их мнению, Трамп пытается организовать вмешательство других стран в выборы в США путем сбора компромата на Байдена-старшего – одного из главных кандидатов на пост президента от Демократической партии. Втягивая в это дело Китай, Трамп понимает, какую будет иметь власть над ним в случае отказа провести расследование.

В поддержку Дональда Трампа выступает и вице-президент Майк Пенс. Он хоть и говорит о том, что правительство наконец-то должно сосредоточиться на более важных для страны вопросах - безопасности, процветания, снижения цен на лекарства - но все равно свои выступления сводит к поддержке американского президента по делу Байденов.

"Я думаю, что американский народ имеет право знать, получал ли вице-президент Соединенных Штатов или его семья выгоду от занимаемой им должности. Я имею в виду тот факт, что у моего предшественника был сын, которому платили 50 тысяч долларов в месяц, чтобы он был в украинском совете в то время, когда вице-президент Байден руководил усилиями администрации Обамы в Украине, я думаю, с этим стоит разобраться", - отметил Майк Пенс.

Желание расследовать коррупцию, привлекая при этом другие страны, разворачивается на фоне скандала с импичментом самого президента США. Курт Волкер - бывший спецпредставитель США по Украине - стал первым сотрудником американского Госдепа, кого допросили в Конгрессе в рамках дела о возможном импичменте Дональда Трампа. Заседание длилось 10 часов в закрытом формате. Цель слушаний — доказать, что глава страны оказывал давление на Владимира Зеленского ради возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам республиканцев, Волкер своего бывшего начальника не скомпрометировал.

Волкер посоветовал команде американского президента с осторожностью относиться к информации, которую они получают от украинских политиков, в том числе и от бывшего генпрокурора этой страны.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".