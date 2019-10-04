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30 погибших: в Ираке не утихают протесты

11:57
  • пятница
  • 04 октября 2019

В ряде регионов страны введен комендантский час

Премьер-министр Ирака призвал парламент одобрить перестановки в кабинете министров. С таким заявлением глава правительства выступил в эфире национального телеканала в связи с неутихающими протестными акциями в стране, передает "ТВ Центр".

Беспорядки охватили Багдад и несколько других городов. Несмотря на комендантский час, демонстранты громят улицы, жгут покрышки и устраивают стычки с полицией. По последним данным, более 30 человек погибли, больше тысячи пострадали, в их числе и сотрудники сил правопорядка.

Люди обвиняют правительство в коррупции и требуют отставки кабмина. Власти полностью отключили доступ к интернету в Багдаде и закрыли КПП на границе с Ираном. Напряженной ситуацией воспользовались боевики запрещенной в нашей стране группировки ИГ и перекрыли трассу в районе Багдада. Прибывшие на место спецслужбы ликвидировали террористов и расчистили дорогу.

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