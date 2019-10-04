Медведев: Россия всегда была готова прийти на помощь Кубе

Премьер рассказал о настоящей дружбе между народами России и Кубы

Граждане России всегда были готовы прийти на помощь кубинцам - об этом заявил Дмитрий Медведев во время официального визита в Гавану, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр передал Мавзолею неизвестного борца за независимость триколор и памятную доску в честь российских специалистов, занимавшихся реставрацией национального Капитолия. Они воплотили сложнейшие проекты по восстановлению золотого покрытия купола и статуи Республики, передает "ТВ Центр".

Также Медведев напомнил о героизме трех наших соотечественников. Пётр Стрельцов, Евстафий Константинович и Николай Мелентьев в 1896 году добровольно присоединились к кубинскому отряду, воевавшему с испанской армией.