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Медведев: Россия всегда была готова прийти на помощь Кубе

12:23
  • пятница
  • 04 октября 2019

Премьер рассказал о настоящей дружбе между народами России и Кубы

Граждане России всегда были готовы прийти на помощь кубинцам - об этом заявил Дмитрий Медведев во время официального визита в Гавану, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр передал Мавзолею неизвестного борца за независимость  триколор и памятную доску в честь российских специалистов, занимавшихся реставрацией национального Капитолия. Они воплотили сложнейшие проекты по восстановлению золотого покрытия купола и статуи Республики, передает "ТВ Центр".

Также Медведев напомнил о героизме трех наших соотечественников. Пётр Стрельцов, Евстафий Константинович и Николай Мелентьев в 1896 году  добровольно присоединились к кубинскому отряду, воевавшему с испанской армией.

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