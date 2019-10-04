В Москве стартовал финал олимпиады "IT - Планета"

Награждение победителей пройдет в понедельник

Одно из самых масштабных мероприятий в области информационных технологий в России. В Москве начался финал международной олимпиады "IT - Планета". В нем участвуют студенты и молодые специалисты из нашей страны и СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах, передает "ТВ Центр".

Подготовлена обширная программа. Гостей ждут открытые лекции и мастер-классы. Традиционно одна из секций будет посвящена робототехнике. Посетители смогут собрать андроидов и даже устроить между ними соревнования. А 7 октября состоится торжественная церемония награждения победителей.