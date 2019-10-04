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В Москве стартовал финал олимпиады "IT - Планета"

12:24
  • пятница
  • 04 октября 2019

Награждение победителей пройдет в понедельник

Одно из самых масштабных мероприятий в области информационных технологий в России. В Москве начался финал международной олимпиады "IT - Планета". В нем участвуют студенты и молодые специалисты из нашей страны и СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах, передает "ТВ Центр".

Подготовлена обширная программа. Гостей ждут открытые лекции и мастер-классы. Традиционно одна из секций будет посвящена робототехнике. Посетители смогут собрать андроидов и даже устроить между ними соревнования. А 7 октября состоится торжественная церемония награждения победителей.

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Мужчина за ноутбуком
Финал олимпиады "IT - Планета"
Финал олимпиады "IT - Планета"
Участники олимпиады "IT - Планета"
Участники олимпиады "IT - Планета"
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