Опубликованы страшные фото аварийной посадки украинского самолета

У машины закончилось топливо

Аварийную посадку недалеко от аэропорта Львова совершил самолет Ан-12 авиакомпании Ukraine Air Alliance. На борту находились 7 членов экипажа и один пассажир. По предварительным данным, есть погибшие и серьезно пострадавшие.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что транспортный Ан-12 выполнял грузовой рейс Виго (Испания) – Львов (Украина). В 7:10 при заходе на посадку недалеко от международного аэропорта Львов исчез с радара.

Как написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, самоелту пришлось идти на посадку из-за того, что закончилось горючее. По предварительным данным, приведенным министром, трое погибли, трое тяжело ранены, двое числятся пропавшими. Позже Ан-12 нашли в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы. Число погибших уточнили - жертвами стали пять человек.