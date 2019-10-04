ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликованы страшные фото аварийной посадки украинского самолета

10:23
  • пятница
  • 04 октября 2019

У машины закончилось топливо

Аварийную посадку недалеко от аэропорта Львова совершил самолет Ан-12 авиакомпании Ukraine Air Alliance. На борту находились 7 членов экипажа и один пассажир. По предварительным данным, есть погибшие и серьезно пострадавшие.
Командиру сгоревшего в "Шереметьево" самолета предъявили обвинение

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что транспортный Ан-12 выполнял грузовой рейс Виго (Испания) – Львов (Украина). В 7:10 при заходе на посадку недалеко от международного аэропорта Львов исчез с радара.

Как написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, самоелту пришлось идти на посадку из-за того, что закончилось горючее. По предварительным данным, приведенным министром, трое погибли, трое тяжело ранены, двое числятся пропавшими. Позже Ан-12 нашли в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы. Число погибших уточнили - жертвами стали пять человек.

Читайте также:
Новости по теме
Фото аварийной посадки украинского самолета
Фото аварийной посадки украинского самолета
Фото аварийной посадки украинского самолета
Фото аварийной посадки украинского самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.