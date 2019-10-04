Поляки объявили о борьбе с пагубной зависимостью

В Москве к заявлению отнеслись скептически

Польша полна решимости преодолеть зависимость от российского газа. От поставок из России Варшава намерена отказаться к 2022 году. Планы борьбы раскрыл уполномоченный правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Чиновник признал, что большая часть голубого топлива поступает в Польшу по долгосрочному контакту из России. Срок его истекает в 2022 году – и вот тогда, по словам Наимского, пагубная связь будет разорвана. Импорт газа в республику с этого времени пойдет через СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe – который к этому сроку планируют достроить.

"Этот газопровод, а также расширенный терминал – это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления", – заявил Наимский в эфире "Польского радио".

Варшава ранее заявила, что не будет покупать российский газ после 2022 года. В качестве альтернативных направлений поставок были названы США и Катар, передает РИА Новости.

Заявления польский чиновников направлены на то, чтобы выторговать себе выгодные условия, уверен первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. По словам парламентария, руководство страны заинтересовано в изменении цен на газ. Однако альтернативные способы поставки газа в Польшу гораздо дороже, цитирует депутата RT.