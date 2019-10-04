Нанявший российского адвоката Порошенко вляпался в новый скандал

Экс-президент утверждает, что ГБР первым обратилось за помощью к России

Российский адвокат Илья Новиков будет защищать экс-президента Украины Петра Порошенко. Сообщение появилось на сайте партии бывшего украинского лидера "Европейская солидарность".

Соратники Порошенко утверждают, что пошли на такой шаг после того, как узнали, что Государственное бюро расследований обратилось к России за помощью в деле об инциденте в Керченском проливе.

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - говорится в заявлении.

В партии Порошенко напомнили, что дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. "Европейская солидарность" считает, что в этой ситуации привлечение российского адвоката "абсолютно целесообразно".

Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на Украине – а в российских судах защищает украинских граждан, напомнили соратники экс-президента. В частности, в числе его клиентов - капитан катера "Бердянск", который участвовал в керченском инциденте. Кроме того, Новиков выступал защитником Надежды Савченко.