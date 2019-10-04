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Нанявший российского адвоката Порошенко вляпался в новый скандал

11:30
  • пятница
  • 04 октября 2019

Экс-президент утверждает, что ГБР первым обратилось за помощью к России

Российский адвокат Илья Новиков будет защищать экс-президента Украины Петра Порошенко. Сообщение появилось на сайте партии бывшего украинского лидера "Европейская солидарность".
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Соратники Порошенко утверждают, что пошли на такой шаг после того, как узнали, что Государственное бюро расследований обратилось к России за помощью в деле об инциденте в Керченском проливе.

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - говорится в заявлении.

В партии Порошенко напомнили, что дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. "Европейская солидарность" считает, что в этой ситуации привлечение российского адвоката "абсолютно целесообразно".

Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на Украине – а в российских судах защищает украинских граждан, напомнили соратники экс-президента. В частности, в числе его клиентов - капитан катера "Бердянск", который участвовал в керченском инциденте. Кроме того, Новиков выступал защитником Надежды Савченко.

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