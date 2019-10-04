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Сговорчивости Дании по "Северному потоку-2" нашли объяснение

11:47
  • пятница
  • 04 октября 2019

Копенгагену необходимо замещать потери собственного газа

Изменение позиции Дании по строительству газопровода "Северный поток-2" нашли практическое объяснение. Собственное месторождение голубого топлива прекратило свою работу из-за необходимости обновления инфраструктуры, потому Копенгагену надо замещать потери.

И хотя Дания на 60% удовлетворяет свои потребности в энергии за счет возобновляемых источников, энергетические компании в любом случае зависят от источников энергии, объяснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец. При этом снятие политических вопросов к "Северному потоку-2" не означает, что у Копенгагена не осталось претензий.

"Есть целый ряд обстоятельств, которые сдерживали выдачу разрешения Дании, – это экологические соображения и политические. В ЕС не все в восторге от прокладки "Северного потока-2", ряд стран считает, что это будет работать в пользу Германии, еще больше усиливать ее позиции в ЕС", - заявил Зубец в интервью радио Sputnik.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Труба пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Трубопровод будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.

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