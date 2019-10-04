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На "Активном гражданине" открылось голосование по благоустройству парков

11:30
  • пятница
  • 04 октября 2019

Москвичам предстоит оценить результаты

Голосование, посвященное столичным зонам отдыха, стартовало в проекте "Активный гражданин". Москвичам предстоит оценить результаты благоустройства парков столицы.

В список вошли парки, благоустройство которых завершилось за последние три года. Среди них —Черкизовский парк, парк Победы в Зеленограде, парк "Академический", усадьбы Люблино и Михалково, парк "Сад будущего", зона отдыха "Левобережный", парк "Братеевская пойма", парк 50-летия Октября, парк "Ходынское поле", ландшафтный парк "Митино", парк имени Святослава Федорова, парк в пойме реки Битцы, парк "Тюфелева роща", парк 850-летия Москвы.

На первом этапе голосования участники проекта выберут парк, который собираются оценить. На втором — поставят оценку результатам благоустройства.

Ежегодно в Москве благоустраивают и создают около сотни скверов и парков.

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