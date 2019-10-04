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Утонченная Кейт Миддлтон затмила сильно сдавшую Меган Маркл

11:36
  • пятница
  • 04 октября 2019

Жене принца Гарри нужно брать пример с Кэтрин

Кейт Миддлтон посетила культурный центр в Лондоне. Сопровождал герцогиню Кембриджскую ее муж принц Уильям.
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В культурном центре королевскую чету встречал основатель центра, духовный лидер, Имам Времени мусульманской исмаилитской низаритской общины, принц Карим Ага-Хан. Визит Кейт и Уильяма был приурочен к их грядущей четырехдневной поездке в Пакистан.

Для выхода в свет Кэтрин выбрала длинное струящееся платье изумрудного цвета. Стройную талию герцогиня подчеркнула ярко-зеленым поясом. Образ Миддлтон дополнила темно-зелеными лодочками, скромным клатчем и серьгами в восточном стиле. Наряд вышел утонченным, что полностью соответствует стилю герцогини.

Фото с мероприятия были размещены в соцсетях. Снимки тут же затмили новости о визите Меган Маркл и принца Гарри в Африку. Ранее весь мир следил за нарядами герцогини Сассекской во время ее заграничного тура. Но Кейт перевела все внимание на себя, пишет argumenti.ru.

Поклонники королевской семьи отметили, что жене принца Гарри нужно брать пример с Кэтрин. Мол, Маркл после родов сильно сдала, располнела и от былой красотки практически ничего не осталось. Тогда как Миддлтон родила троих детей, но осталась элегантной красоткой.

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