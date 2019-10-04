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Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах

12:09
  • пятница
  • 04 октября 2019

Белорусский президент пообещал выполнить все договоренности

Александр Лукашенко прибыл в украинский Житомир с большой делегацией. Как сказал президент Белоруссии – приехал на родную землю. А президенту Украины белорусский лидер заявил, что они давно знакомы – хотя это встреча была для них первой.
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"Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться", - намекнул Лукашенко на творчество Владимира Зеленского в студии "Квартал 95", где исполнялись пародии на президента Белоруссии.

Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента. "Вы очень тонко подметили, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга - хотя и разговариваем на разных языках", - отметил белорусский президент.

Лукашенко признал, что сейчас и Белоруссии, и Украине непросто. Но народы двух стран все проблемы переживают вместе. Более того, с территории Белоруссии проблемы на Украину никогда не придут, заверил Владимира Зеленского Александр Лукашенко. И подчеркнул, что все достигнутые между странами договоренности обязательно будут выполняться.

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