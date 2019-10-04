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Песков рассказал, когда возобновится авиасообщение с Грузией

12:30
  • пятница
  • 04 октября 2019

В Кремле призвали набраться терпения

Россия возобновит авиасообщение с Грузией, когда у Москвы будет уверенность, что возврата отношений в "агрессивное русло" не произойдет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал набраться терпения.

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По словам Пескова, первые примеры общения двух стран уже есть. В частности, в Нью-Йорке встречались министры иностранных дел России и Грузии. Тем не менее, эта встреча некоторыми политиками в Тбилиси была воспринята в штыки.

"Просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В конце июля в стране прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием немедленного начала диалога с Москвой.

В МИД отметили, что Россия может снять запрет на полеты, когда в Грузии стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности наших граждан.

После прекращения авиасообщения россияне отменили более 80% гостиничных броней на побережье. Ущерб для экономики страны оценивается в сотни миллионов долларов.

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