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Вооруженное нападение: стрельба на заводе в Кубани

12:38
  • пятница
  • 04 октября 2019

По предварительным данным, это рейдерский захват

Группа вооруженных людей попыталась захватить завод "Кубанские деликатесы". Ранены трое охранников предприятия, один из них – тяжело.
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По предварительным данным, восемь человек с огнестрельным оружием ворвались на территорию завода. Они расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль.

Сначала захватчики намеревались взять в заложники работников предприятия. Однако позже они отпустили людей и забаррикадировались на территории завода.

На место происшествия прибыла полиция. После переговоров стражи порядка задержали семерых нападавших. Три человека были госпитализированы, передает "Интерфакс".

Консервный завод "Кубанские деликатесы" в городе Славянске-на-Кубани – лидер производства консервированных овощей в Краснодарском крае. Его продукция продается в России и Казахстане. Как сообщается, между собственниками предприятия возник конфликт.

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