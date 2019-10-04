Вооруженное нападение: стрельба на заводе в Кубани

По предварительным данным, это рейдерский захват

Группа вооруженных людей попыталась захватить завод "Кубанские деликатесы". Ранены трое охранников предприятия, один из них – тяжело.

По предварительным данным, восемь человек с огнестрельным оружием ворвались на территорию завода. Они расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль.

Сначала захватчики намеревались взять в заложники работников предприятия. Однако позже они отпустили людей и забаррикадировались на территории завода.

На место происшествия прибыла полиция. После переговоров стражи порядка задержали семерых нападавших. Три человека были госпитализированы, передает "Интерфакс".

Консервный завод "Кубанские деликатесы" в городе Славянске-на-Кубани – лидер производства консервированных овощей в Краснодарском крае. Его продукция продается в России и Казахстане. Как сообщается, между собственниками предприятия возник конфликт.