Власти Гонконга запретили митингующим надевать маски

Активисты добиваются отмены этого указа

Гонконг снова охватила волна протестов. Многотысячные митинги проходят сразу в нескольких районах - после решения властей ввести запрет на ношение масок во время демонстраций.

Нарушителям может грозить наказание вплоть до тюремного срока. Активисты уже заявили, что будут добиваться отмены указа через суд. Но в администрации ясно дали понять, что уступать не собираются, и пригрозили новыми ограничительными мерами, если протесты усугубятся.

Напомним, за последние 4 месяца в Гонконге прошло около 400 протестный акций, в которых пострадали более тысячи человек. Таким образом демонстранты добились полного отзыва закона об экстрадиции, однако беспорядки на этом не закончились.