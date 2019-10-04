Фестиваль "Золотая осень" стартовал в Москве

Организаторы надеются, что погода не помешает москвичам получить удовольствие от этого фестиваля

В Москве в пятницу открывается гастрономический фестиваль "Золотая осень". Это ярмарки фермерских продуктов, концерты, мастер-классы и не только. Центром праздника в этом году впервые стала Красная площадь, передает "ТВ Центр".

Несмотря на пасмурную погоду, здесь уютно и вкусно. В пятницу первый день гастрономического фестиваля "Золотая осень" и впервые он стартовал на Красной площади. Сюда привезли 20 тонн сыра, мяса, овощей и фруктов фермеры со всей страны. У стен Кремля этой осенью - настоящий рай для гурманов. Здесь можно попробовать кубанский борщ, сибирские пельмени и уху, приготовленную по рецепту донских казаков.

А ещё на фестивале "Золотая осень" широко представлена продукция российских сыроваров. И спрос такой, что явно придётся организовать дополнительную поставку.

"Золотая осень" - это еще и развлекательный фестиваль. Здесь учат готовить вкусные блюда из сезонных овощей, А любителей техники могут заинтересовать модели различных тракторов, грузовиков и зерноуборочных комбайнов - их, конечно, очень непривычно видеть под стенами Кремля. Как, впрочем, и русское поле с колосящимися злаками. Ну а на Манежной площади царствуют хризантемы. Туристы в восторге.