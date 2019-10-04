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Фестиваль "Золотая осень" стартовал в Москве

15:01
  • пятница
  • 04 октября 2019

Организаторы надеются, что погода не помешает москвичам получить удовольствие от этого фестиваля

В Москве в пятницу открывается гастрономический фестиваль "Золотая осень". Это ярмарки фермерских продуктов, концерты, мастер-классы и не только. Центром праздника в этом году впервые стала Красная площадь, передает "ТВ Центр".

Несмотря на пасмурную погоду, здесь уютно и вкусно. В пятницу первый день гастрономического фестиваля "Золотая осень" и впервые он стартовал на Красной площади. Сюда привезли 20 тонн сыра, мяса, овощей и фруктов фермеры со всей страны. У стен Кремля этой осенью - настоящий рай для гурманов. Здесь можно попробовать кубанский борщ, сибирские пельмени и уху, приготовленную по рецепту донских казаков.

А ещё на фестивале "Золотая осень" широко представлена продукция российских сыроваров. И спрос такой, что явно придётся организовать дополнительную поставку.

"Золотая осень" - это еще и развлекательный фестиваль. Здесь учат готовить вкусные блюда из сезонных овощей, А любителей техники могут заинтересовать модели различных тракторов, грузовиков и зерноуборочных комбайнов - их, конечно, очень непривычно видеть под стенами Кремля. Как, впрочем, и русское поле с колосящимися злаками. Ну а на Манежной площади царствуют хризантемы. Туристы в восторге.

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Гастрономический фестиваль "Золотая осень"
Гастрономический фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Гастрономический фестиваль "Золотая осень"
Гастрономический фестиваль "Золотая осень"
Гастрономический фестиваль "Золотая осень"
Гастрономический фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Гастрономический фестиваль "Золотая осень"
Гастрономический фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
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