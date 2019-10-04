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В московской школе опровергли информацию о "бойцовском клубе"

15:07
  • пятница
  • 04 октября 2019

В школьной администрации заявили: всё это лишь единичный конфликт между подростками

Следственный комитет проверяет сообщения о якобы "бойцовском клубе" в одной из школ на западе Москвы. В интернете появилось видео, на котором несколько мальчиков жестоко избивают друг друга. А те, кто постарше, наблюдают за происходящим с азартом, ещё и подначивают малолетних бойцов. 

Московский район Фили-Давыдково. Четыре подростка лет 10-11 стоят в боевой стойке друг напротив друга, а затем начинают драться. Сначала - парами. Затем победитель из первой двойки устремляется к бойцам по соседству и теперь уже втроём  они бьют друг друга наотмашь по голове, наносят удары ногами, прыгая на лежащих сверху. Всё это подростки постарше снимают на видео и подначивают дерущихся

В соцсетях, где и было опубликовано это видео, появилась информация о том, что в одной из школ на западе Москвы старшеклассники якобы устраивали бои между младшими детьми и даже делали ставки. Тем, кто участвовал в так называемом "бойцовском клубе" и побеждал, тоже платили. В администрации школы эту информацию опровергают.

Обо всей этой истории родители остальных учеников школы узнали случайно, после того как одна из девочек показала видео драки отцу. Ни у кого до сих пор нет полной картины происходящего в школе: молчат дети, молчат учителя.

В полицию поступило заявление о конфликте учеников в одной из школ западном административном округе Москвы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Первое из правил Бойцовского клуба в знаменитом фильме - никому не говорить о бойцовском клубе. И пока все причастные явно пытаются его придерживаться. Впрочем, пожалуй, это единственное, что роднит происходящее с романом Чака Паланика. Когда дерутся дети, а старшие не только их не разнимают, но и якобы делают ставки, это уже совсем другая история.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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