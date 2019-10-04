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Новые схемы метро с МЦД появляются в вагонах подземки

15:05
  • пятница
  • 04 октября 2019

Всего к запуску МЦД в столичном метро будет заменено более 60 тысяч элементов навигации

В вагонах метро начали расклеивать новые схемы с учетом двух линий Московских центральных диаметров. Отличить новые ветки от линий метро и МЦК очень просто. Они имеют уникальные цвета и обозначены как D1 и D2, передает "ТВ Центр".

Кроме станций и пересадок, обозначены и тарифные зоны. Впервые схема МЦД была опубликована на сайте проекта еще месяц назад, чтобы пассажиры могли высказать свои пожелания. В итоге было получено более 100 обращений, часть из них учтены.

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