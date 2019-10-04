В дачных товариществах проверяют электросчетчики

В ходе рейда проверяющие выявили 400 тысяч неучтённых киловатт

Сотрудники МОЭСК проверяют приборы учёта электричества в дачных товариществах. Умная электроника только за минувший год не зафиксировала энергии почти на миллиард рублей. Потому что в любом СНТ найдётся человек, который с физикой на "ты".

Жильцы дачного товарищества "Природа" вряд ли обрадуются открывшейся тайне председателя. Ответственный за поселковый электросчётчик, он периодически пускал энергию мимо прибора учёта. С жильцов деньги брал, как положено, а вот с энергетиками расплачивался уже по своим заниженным показаниям. В ходе рейда проверяющие насчитали 400 тысяч неучтённых киловатт. А это значит, что глава товарищества положил в карман больше двух миллионов рублей, передает "ТВ Центр".

Электричество текло, но в счётчик не попадало. Но хитроумные нарушители не учли одного - производители счётчиков и сотрудники "МОЭСК" тоже понимают физику процесса.

Председатели темнят с приборами энергоучёта чуть ли не в каждом третьем СНТ, признаются энергетики. Но встречаются и особо умелые. Например, внутрь вставляют плату, которая дистанционно отключает учёт. Очень удобно – обрывать провода уже не надо. А с виду - обычный счётчик. Не придраться. Поэтому под подозрение попадают все.

Если председателя удаётся уличить в воровстве электричества, ему грозит штраф и оплата всей украденной энергии. С одного посёлка набегают миллионы рублей. Только за последний год в московском регионе мимо приборов учёта энергии прошло почти на миллиард. Но нарушителей штрафы не пугают. По словам энергетиков, руководитель СНТ компенсирует всё дополнительными сборами, например, за уборку снега или ремонт дороги. Поэтому инспекторы советуют дачникам самим периодически устраивать проверки - не залезает ли глава товарищества к ним в карман.

Илья Данильцев, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".