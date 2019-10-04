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Награждены победители конкурса "Пою мою Москву"

15:09
  • пятница
  • 04 октября 2019

В столице подведены итоги акции

В столице подвели итоги всенародной акции "Пою мою Москву". Церемония награждения победителей, в которой приняли участие известные артисты и деятели искусства, прошла в галерее Зураба Церетели, сообщает "ТВ Центр".

Сама акция проводилась 1 по 25 сентября. Все желающие могли записать и выложить в интернет видео со стихами, прозой и песнями о Москве. Признаться в любви к столице  решили  1600 человек, живущих в разных уголках России и за её пределами.  Самому юному - три года. А старшему - более 80.

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