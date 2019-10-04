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Московские байкеры закроют мотосезон

15:15
  • пятница
  • 04 октября 2019

Мероприятие пройдет 5 сентября

В субботу в Москве официально закрывается мотосезон. Байк-клуб "Ночные волки" подготовил разнообразную программу.

В час дня в Московском байк-центре на улице Нижние Мневники начнет формироваться колонна, которая уже в три часа дня отправится в парк Горького. Там выступят лучшие стант-райдеры, покажут мотоаттракцион "Шар Смелости" и цирковой аттракцион "Колесо", передает "ТВ Центр".

Можно будет поучаствовать в мотоконкурсах, посмотреть выставку техники и эксклюзивных мотоциклов. А уже вечером в Байк-центре состоится рок-концерт с участием групп "Ария", "Запрещенные барабанщики" и других. А в завершение салют и шоу спецэффектов.

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Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
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