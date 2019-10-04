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В Москве завершили реставрацию прачечной Дома Наркомфина

15:16
  • пятница
  • 04 октября 2019

Архитекторы сохранили исторический облик здания

Прачечной Дома Наркомфина после трёхлетней реставрации наконец вернули исторический облик. Правда, стирать бельё там больше не будут. Здание построили ещё в 30-х годах прошлого столетия в модном тогда конструктивистском стиле. Не реставрировалось десятилетиями, в итоге пришло в аварийное состояние, передает "ТВ Центр".

Архитекторам удалось воссоздать все, как было, причём до малейших деталей. Поздние пристройки убрали, фасад и перекрытия укрепили, лестницу и раздвижные окна воссоздали, а ещё буквально из небытия вернули главную достопримечательность - террасу.

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Здание прачечной дома Наркомфина
Здание прачечной дома Наркомфина
Здание прачечной дома Наркомфина
Здание прачечной дома Наркомфина
Здание прачечной дома Наркомфина
Здание прачечной дома Наркомфина
Здание прачечной дома Наркомфина
Здание прачечной дома Наркомфина
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