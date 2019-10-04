Глобальная катастрофа уничтожила жизнь на Венере

Природа катаклизма пока не установлена

Жизнь на Венере уничтожил глобальный катаклизм. Это произошло около 700 миллионов лет назад. К такому выводу пришли сотрудники Центра космических полетов Годдарда – подразделения NASA.

Ученые разработали пять компьютерных симуляций, воссоздающих историю планеты. Все модели показали, что в течение двух-трех миллиардов лет планета была пригодна для жизни. На Венере существовала жидкая вода, в атмосфере содержалось много углекислого газа, который постепенно вбирали в себя силикатные породы. Средняя температура составляла от 20 до 50 градусов Цельсия. Такие условия вполне подходили для зарождения жизни.

Однако около 750 миллионов лет назад огромные объемы углекислого газа, ранее скрывавшиеся под поверхностью, оказались выброшены в атмосферу. Природу катаклизма ученые не смогли установить – предположительно, скрытый в породах газ высвободило мощное извержение вулкана. Теперь на "близнеце" Земли температура у поверхности достигает 450 градусов Цельсия, атмосферное давление в 100 раз выше земного, а небо закрывают облака из серной кислоты, пишет The Telegraph.