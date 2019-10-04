"Хуже бабы": Грудинина осудили за попытку лишить экс-жену инвалидности

Бизнесмен не хочет отдавать бывшей жене 2/3 имущества

Павел Грудинин пытается лишить бывшую жену инвалидности, так как из-за этого при разводе она получила две трети его имущества. Бизнесмен и бывший кандидат в президенты подал в суд на московскую больницу, которая признала его экс-супругу инвалидом второй группы.

По данным СМИ, Грудинин, не довольный тем, что по закону его жене после развода перешли 2/3 имущества, обратился в Симоновский районный суд, который отказал ему в иске. Затем он обратился в другой суд, где ему вовсе отказали в рассмотрении дела. Накануне Мосгорсуд подтвердил законность решения.

Попытки лишить бывшую жену инвалидности вызвали осуждение Павла Грудинина. Заслуженный врач России, председатель комитета профсоюза работников здравоохранения Михаил Кузьменко в интервью URA.RU назвал бизнесмена "морально нечистоплотным".

Не осталась в стороне и телеведущая Ксения Бородина. В своем инстаграме она назвала историю "запредельной по своей циничности". По ее словам, от действий Павла Грудинина у нее волосы встают дыбом.

"Мужик в 58 лет разводится с женой и пытается у нее отобрать инвалидность по суду. Причем тут инвалидность? Чтобы не отдать ни копейкой больше при разводе. И самое главное, что мужик - непростой, со связями, где надо. <…> И сейчас ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то - судится, пытается лишить ее инвалидности!!!" – возмутилась телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим.редакции).

Бракоразводный процесс Грудининых начался в середине 2018 года. Супруги прожили вместе 37 лет. Весной Видновский городской суд обязал Павла Грудинина передать бывшей жене две трети совместно нажитого имущества. Эксперты оценивают активы бизнесмена на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей.