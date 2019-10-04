"Стражи революции" задержали россиянку в Иране

Посольство России разбирается в ситуации

Российская журналистка Юлия Юзик задержана в Иране. Ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Россиянке грозит 10 лет заключения.

Как рассказал бывший супруг Юлии Борис Войцеховский, у журналистки и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана по прилете в Тегеран изъяли паспорт. Позже в гостиничный номер ворвались сотрудники "Корпуса стражей исламской революции" и арестовали россиянку.

3 октября Юзик смогла позвонить матери. Журналистка рассказала, что сидит в камере, по обвинению ей светит до десяти лет. Мать россиянки сейчас пытается связаться с консулом Ирана в Москве.

Юзик работала в редакции газеты "Комсомольская правда" и в журнале "Русский Newsweek". С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха", в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России.

"Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", — заявил пресс-атташе дипмиссии России в Иране Андрей Ганенко изданию РБК. Как стало известно, суд над журналисткой состоится 5 октября.