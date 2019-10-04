ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Стражи революции" задержали россиянку в Иране

13:33
  • пятница
  • 04 октября 2019

Посольство России разбирается в ситуации

Российская журналистка Юлия Юзик задержана в Иране. Ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Россиянке грозит 10 лет заключения.
Задержанный Ираном британский танкер освободили спустя три месяца

Как рассказал бывший супруг Юлии Борис Войцеховский,  у журналистки и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана по прилете в Тегеран изъяли паспорт. Позже в гостиничный номер ворвались сотрудники "Корпуса стражей исламской революции" и арестовали россиянку.

3 октября Юзик смогла позвонить матери. Журналистка рассказала, что сидит в камере, по обвинению ей светит до десяти лет. Мать россиянки сейчас пытается связаться с консулом Ирана в Москве.

Юзик работала в редакции газеты "Комсомольская правда" и в журнале "Русский Newsweek". С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха", в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России.

 "Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", — заявил пресс-атташе дипмиссии России в Иране Андрей Ганенко изданию РБК. Как стало известно, суд над журналисткой состоится 5 октября.

Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии Ирана
Военнослужащие армии Ирана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.