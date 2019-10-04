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Стало известно, как Путин отпразднует день рождения

14:05
  • пятница
  • 04 октября 2019

Планы президента раскрыл Дмитрий Песков

Владимиру Путину 7 октября исполнится 67 лет. Президент России проведет этот день на природе, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Он проведет его на природе. С родными и близкими", - сказал Песков.

Свой прошлый день рождения российский лидер также провел с близкими и друзьями. В 2018 году в гости к Владимиру Путину приехал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

О подарке, приготовленном имениннику, пока проговорился только президент Молдавии Игорь Додон. Он собирается преподнести российскому лидеру бочку вина собственного изготовления. Однако Владимир Путин получит этот презент немного позже – 11 октября, на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде, передает ТАСС.

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