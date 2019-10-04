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Иранского посла вызвали в МИД из-за задержания россиянки

14:14
  • пятница
  • 04 октября 2019

Ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля

МИД отреагировал на задержание в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Иранского посла вызвали на Смоленскую площадь для прояснения.

"В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки", - сообщила Мария Захарова на своей странице в фейсбук.

Ранее в посольстве России в Иране сообщили, что Юзик не информировала диппредставительство о своем приезде в страну. По словам пресс-атташе посольства Андрея Ганенко, россиянка говорила родным о том, что может столкнуться с проблемами в Иране.

По данным дипломата, Юлия Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября, сразу по прибытии в аэропорту у нее изъяли паспорт. Спустя несколько дней ее задержали в отеле в иранской столице.

Ранее сообщалось, что Юзик несколько лет назад работала в Иране корреспондентом. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

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